Venäläisen "Starlinkin" yksi satelliiteista tuhoutui.
Venäjä on yrittänyt korvata Elon Muskin johtaman SpaceX-yhtiön Starlink-satelliitteja kehittämällä omaa vastaavaa järjestelmää.
Venäläisen talouteen keskittyvän Kommersant-lehden mukaan yksi satelliiteista on tuhoutunut.
Aiheesta kirjoittaa myös riippumaton venäläinen uutismedia Meduza.
Bureau 1440- yhtiö laukaisi ensimmäiset 16 Rassvet-satelliittiaan maaliskuussa.
Yhtiön mukaan kuusi kokeellista Rassvet-1- ja Rassvet-2-luotainta sekä 15 satelliittia ensimmäisestä laukaisusta ovat edelleen matalalla Maan kiertoradalla.
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Starlinkin käyttö estettiin
Kokonaisuudessaan yhtiön tarkoituksena on saada 292 satelliittia avaruuteen vuoteen 2030 loppuun mennessä. Kokonaisuudessaan yhtiö tähtää 383 satelliittiin.
Ukrainalaisen Kiev Independentin