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Taylor Hall kulki ennennäkemättömän tien Stanley Cup -mestariksi | MTV Uutiset



Tämä NHL-tähti kulki ennennäkemättömän tien Stanley Cupiin – "Elämässä on joskus kyse onnesta" 2:53 Näin se sinetöityi: Loppusummeri käynnistyi Carolinan villit juhlat Julkaistu 15.06.2026 11:23 Mikko Hyytiä Jääkiekon NHL-kauden huipentaneessa kuudennessa Stanley Cup -finaalissa Carolina Hurricanesille voiton ja mestaruuden ratkaisseen avausmaalin tehnyt Taylor Hall, 34, on kulkenut ennennäkemättömän matkan maailman himoituimpaan jääkiekkosaavutukseen. Lue myös: Stanley Cup vuosikausien uurastuksen jälkeen – Sebastian Aho onnellisena Viaplaylle: "Sanattomaksi vetää" Lue myös: Sebastian Ahon isä todisti poikansa suurta hetkeä – kiitti Carolinan palkittua tähteä: "On varmasti näyttänyt esimerkkiä omalle pojalleni" Hallin tie NHL:ään avautui kesällä 2010, kun Edmonton Oilers poimi hänet koko varaustilaisuuden ensimmäisenä pelaajana. Ensimmäiseen Stanley Cupiinsa hän pääsi käsiksi vasta nyt, kun tuosta varaustilaisuudesta tulee kymmenen päivän kuluttua kuluneeksi tasan 16 vuotta. ESPN:n lähetyksen mukaan kyseessä olisi koko NHL-historian pisin aika ykkösvarauksesta uran ensimmäisen Stanley Cupin voittamiseen, mutta ainakin vuoden 2006 ykkösvaraus Erik Johnson jahtasi ensimmäistä mestaruuttaan yhtä monen kauden ajan voitettuaan Stanley Cupin vasta 2022. Mutta siinä missä Johnsonilla oli Stanley Cupin voittaessaan kokemusta vain kahdesta NHL-seurasta, Hall on pukenut viimeisten 16 vuoden aikana päälleen peräti seitsemän eri NHL-seuran peliasun. Hän pelasi Oilersissa kuusi kautta ennen kuin siirtyi neljän kauden ajaksi New Jersey Devilsiin. Tämän jälkeen edessä oli yksi kausi Arizona Coyotesissa ja puolikas Buffalo Sabresissa ennen reilun kahden vuoden pätkää Boston Bruinsissa. Ennen Hurricanesia Hall ehti edustaa vielä Chicago Blackhawksia puolentoista kauden ajan.

Raleigh'n kaupunkiin Hall asettui lopulta tammikuussa 2025 osana kolmen seuran kesken tehtyä kauppaa, jossa hänen kanssaan Hurricanesin joukkueeseen liittyi Colorado Avalanchen Mikko Rantanen. Suomalaishyökkääjä jatkoi kuitenkin jo reilua kuukautta myöhemmin Dallas Starsiin jahtaamaan uransa toista Stanley Cupia.

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0:42 Taylor Hall iski Carolinan 1–0-johtoon kuudennessa finaalissa

Ennen Hallia NHL-historia tuntee ainakin yhden pelaajan, joka voitti ensimmäisen Stanley Cupinsa vasta seitsemännessä seurassaan.

Kyseessä on kaudella 2008–2009 NHL:ssä Toronto Maple Leafsin pelaajana aloittanut Luke Schenn, joka pääsi nostelemaan mestaruuspokaalia vuonna 2020 Tampa Bay Lightningin kanssa. Väliin mahtuivat eri mittaiset pätkät niin Philadelphia Flyersissä, Los Angeles Kingsissä, Arizona Coyotesissa, Anaheim Ducksissa kuin Vancouver Canucksissakin.

Sikäli Hallin polku on täysin ennennäkemätön, että ennen tätä NHL:ssä ei ollut pelannut ainuttakaan sellaista pelaajaa, joka olisi varattu numerolla yksi yhteen seuraan (Oilers 2010), palkittu runkosarjan arvokkaimpana pelaajana toisessa (Devils 2018) ja saavuttanut Stanley Cupin kolmannessa (Hurricanes 2026).

– Olen sokissa. Ajatukseni ovat vaellelleet viime päivinä. Olen miettinyt, miltä tämä voisi tuntua, ja tämä tuntuu paremmalta kuin osasin kuvitellakaan, Hall sanoi Sportsnetille pian mestaruuden varmistuttua.

– Uraani on mahtunut paljon erilaisia käänteitä, ja se, että olen päätynyt tähän näiden joukkuekavereiden kanssa, on uskomatonta.

Hurricanesin vauhtikiekkoa on ollut Hallin mukaan mukavampi pelata kuin mitään jääkiekkoa koskaan aiemmin.

– Olemme tiivis ryhmä, ja kyse on siitä, miten pelaamme. Kolmas erä osoitti, että olemme todella sitoutuneita tekemiseemme. Kunnia menee Rodille (päävalmentaja Brind'Amourille) ja koko valmennusryhmälle sekä heille, jotka ovat olleet täällä viimeisten 7–8 vuoden ajan.

– On paljon minun kaltaisiani pelaajia, jotka ovat tulleet mukaan ja päässeet osaksi tätä menestystä. Tämä on uskomaton ryhmä. Olen todella onnellinen niiden pelaajien puolesta, jotka ovat pelanneet pitkään tässä seurassa. He ansaitsevat tämän täysin.

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0:50 Suuri suomalainen kiekkohetki: Sebastian Ahon kymmenes kausi NHL:ssä ja Carolina Hurricanesissa päättyi Stanley Cupin nostamiseen.

Pitkästä mestaruusjahdistaan huolimatta Hall ei missään vaiheessa lakannut unelmoimasta.

– En oikeastaan. Elämässä on joskus kyse onnesta. Joskus käy tuuri ja saa joukkueen ja valmentajan, jotka uskovat sinuun. Meidän joukkueessamme riittää uskoa, ja silloin voi tapahtua upeita asioita.

Mestaruus maistui makealta myös siksi, että Hallin rooli sen voittamisessa oli merkittävä. Fyysisellä pelillään vastustajia ravistellut laitahyökkääjä oli tuottelias hyökkäyspäässä ja pelasi uhrautuvasti puolustuksessa.

Tästä kielii pudotuspelien paras plus–miinuslukema (+14). Hän oli Hurricanesin toiseksi paras pistemies pelattuaan kevään 19 ottelua piste per peli -tahdilla (7+12).

Joukkueen sisäisessä pistepörssissä edelle kiilasi vain ketjukaveri Jackson Blake (7+13). Ketjun kolmas lenkki Logan Stankoven oli hänkin elementissään voitettuaan pudotuspeleissä Hurricanesin maalipörssin (11+5).

– Olemme nyt ikuisesti yhtä. Pelasimme yhdessä mahtavat pudotuspelit. He ansaitsevat tämän. He tekevät kovasti töitä ja välittävät. Sain heiltä kipinää.

Stanley Cupiin päättynyt kausi oli Hallin kolmivuotisen nykysopimuksen ensimmäinen. Hänen on siis määrä jatkaa Hurricanesissa kevääseen 2028 saakka.