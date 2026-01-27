Etelä-Korean mukaan maalle ei ilmoitettu ennakkoon tullien korottamisesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa korottaa Etelä-Korean tuontitulleja. Trump kertoi asiasta Truth Social -viestipalvelussaan Yhdysvaltain aikaa maanantaina.



Trump sanoo, että hän aikoo nostaa Etelä-Korean tulleja 15 prosentista 25 prosenttiin autoille, puutavaralle, lääkkeille ja "muille vastavuoroisille tulleille". Hänen mukaansa Etelä-Korea ei ole pitänyt kiinni aiemmin tehdystä kauppasopimuksesta.



Etelä-Korea ja Yhdysvallat neuvottelivat kauppasopimuksesta kuukausia, ja lokakuussa sopimus viimeisteltiin Trumpin ja Etelä-Korean presidentin Lee Jae Myungin tapaamisessa. Trumpin mukaan Etelä-Korean lainsäätäjät eivät ole hyväksyneet sopimusta.



Etelä-Korean presidentin kanslia kertoo, ettei maalle ilmoitettu ennakkoon tullien korottamisesta eikä asiasta ole myöskään annettu virallista ilmoitusta. Etelä-Korean kauppaministeri aikoo tavata yhdysvaltalaiskollegansa "mahdollisimman pian", presidentin kansliasta kerrotaan.



Maiden kauppasopimukseen kuului Etelä-Korean investointilupauksia sekä Yhdysvaltojen lupaama 15 prosentin tuontitulli eteläkorealaisille tuotteille. Aiemmin Yhdysvallat oli asettanut 25 prosentin tullin eteläkorealaisille autoille. Autoteollisuus kattaa vajaan kolmanneksen Etelä-Korean viennistä Yhdysvaltoihin.