Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on saanut Etelä-Korean viranomaisilta lahjaksi kullanvärisen kruunun.
Trumpia isännöivän Etelä-Korean presidentinkanslian mukaan kruunu symboloi rauhaa ja jaettua varautta.
Lahjan uskotaan olevan Trumpille mieluinen, sillä hänen tiedetään ihailevan monarkiaa ja muun muassa Britannian kuninkaallisia.
Kruunu on jäljitelmä korealaisen Silla-dynastian kuninkaiden yli tuhat vuotta sitten käyttämästä kruunusta.
Lahja ojennettiin Trumpille vastaanottoseremoniassa Gyeongjun kaupungissa, joka toimi Sillan valtakunnan pääkaupunkina.
Etelä-Korean presidentti Lee Jae Myung myönsi Trumpille myös Grand Mugunghwa -mitalin, joka on maan korkein siviilikunniamerkki.