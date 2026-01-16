Etelä-Korean entinen presidentti tuomittiin viideksi vuodeksi vankilaan.
Etelä-Korean viraltapantu presidentti Yoon Suk-yeol syyllistyi muun muassa oikeudenkäytön häirintään, vallan väärinkäyttöön ja asiakirjaväärennökseen, totesi oikeus Etelä-Koreassa.
Asiasta kertovat muun muassa Britannian BBC, Australian ABC ja uutistoimisto AFP. Syyte oikeudenkäytön häirinnästä liittyi siihen, että Yoon oli vältellyt kiinniottoa.
Yoon tuomittiin viiden vuoden vankeusrangaistukseen nyt käsittelyssä olleista syytteistä. Syyttäjä oli vaatinut 10 vuoden vankeusrangaistusta.
– Vaikka hänen velvollisuutensa presidenttinä oli ennen kaikkea noudattaa perustuslakia ja laillista järjestystä, syytetty sen sijaan osoitti perustuslaista piittaamatonta asennetta, sanoi oikeudessa tuomari Baek Dae-hyun.
– Hänen syyllisyytensä on mitä raskain, tuomari lisäsi.