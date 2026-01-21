Etelä-Korean entinen pääministeri sai pitkän vankeusrangaistuksen.

Etelä-Koreassa tuomioistuin on tuominnut maan entiselle pääministerille Han Duck-soolle 23 vuotta vankeutta avunannosta ja yllyttämisestä poikkeustilan julistamiseen.

Syyte liittyy vuoden 2024 tapahtumiin, jolloin Etelä-Korean silloinen presidentti Yoon Suk-yeol julisti maahan poikkeustilan. Tämä syöksi maan sen lähihistorian pahimpaan kriisiin.

Oikeuden mukaan nyt vankeuteen tuomitulla entisellä pääministerillä oli merkittävä rooli poikkeustilan julistamisessa.

76-vuotiaalle Hanille määrätty vankeusrangaistus on kahdeksan vuotta pidempi kuin syyttäjät alun perin vaativat.

Oikeudenkäynnin aikana Han kiisti syyllisyytensä ja sanoi, ettei ollut koskaan tukenut tai avustanut poikkeustilan julistamista.

Entinen presidentti Yoon tuomittiin aiemmin tässä kuussa viiden vuoden vankeuteen muun muassa oikeudenkäytön häirinnästä ja vallan väärinkäytöstä poikkeustilan julistamiseen liittyen.

Yoonia vastaan on käynnissä useita oikeusjuttuja, jotka liittyvät tapahtumiin. Vakavin käsittelee kapinasyytettä, josta hän voi saada kuolemantuomion. Lakiasiantuntijoiden mukaan kuolemantuomio kuitenkin on epätodennäköinen.

