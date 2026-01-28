Ollessaan maan ensimmäinen nainen Kim oli skandaalinkäryn keskellä.
Etelä-Korean entisen presidentin puoliso Kim Keon-hee on tuomittu 1,5 vuoden vankeusrangaistukseen lahjusten ottamisesta kultiksi syytetyltä kirkolta.
53-vuotiaan Kimin ympärillä on vellonut jo pitkään skandaalinkäryisiä korruptiosyytöksiä, jotka värittivät hänen aviomiehensä Yoon Suk-yeolin virkakautta presidenttinä.
Yoon tuomittiin aiemmin tässä kuussa syytteistä, jotka liittyivät tämän päätökseen julistaa maahan poikkeustila vuonna 2024. Entiseen presidenttiin kohdistuu useita eri oikeusjuttuja.
Kim oli aiemmin liitetty mieheensä kohdistuviin lahjontasyytöksiin. Tähän kokonaisuuteen liittyi shamaani, jota syytetään ylellisten lahjojen vastaanottamisesta Yoonin vaimon puolesta.