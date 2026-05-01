Melrose Place -sarjasta tuttu Patrick Muldoon menehtyi sydänkohtaukseen.
Näyttelijä Patrick Muldoon kuoli 57-vuotiaana 19. huhtikuuta. Nyt People-lehti kertoo Muldoonin viralliseksi kuolinsyyksi vahvistui sydäninfarkti eli sydänkohtaus.
Näyttelijä tuhkattiin 28. huhtikuuta.
Muldoon näytteli vuodesta 1992 vuoteen 1995 Austin Reediä Päivien viemää -saippuasarjassa. Hän uusi roolinsa 2011-2012.
Suositussa Melrose Place -sarjassa Muldoon nähtiin vuodesta 1995 vuoteen 1996 pahiksen, Richard Hartin roolissa.
Patrick Muldoon vuonna 1995.