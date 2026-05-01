Tshekin NHL-vahvistus Filip Hronek ja luottopelaaja Michael Spacek loukkaantuivat Suomea vastaan pelatussa EHT-ottelussa.
Tshekki koki torstaisessa ottelussa kaksi kovaa takaiskua. Ensin tähtihyökkääjä Michael Spacek loukkaantui saatuaan kolhun polveensa Aku Rädyn antaman taklauksen yhteydessä.
– Hän tilanteensa näyttää pahalta. En ole vielä puhunut hänen kanssaan, mutta luulen, että hänen pelinsä on pelattu, Tshekin päävalmentaja Radim Rulik sanoi tshekkiläiselle iSportille.
Ottelun lopulla oli Hronekin vuoro kokea kovia. Leijonien puolustaja Mikael Seppälä rusikoi useampaan otteeseen polvillaan jäässä ollutta Hronekia pitäen muun muassa kättä hänen niskassaan.
Päävalmentaja Rulik antoi lisätietoa tähtipuolustajansa tilasta ottelun jälkeen.
– Pelkään, että kyseessä on jotain vakavampaa, Rulik totesi.