Kokki Kari Aihinen kertoo, mitä grillaavan kotikokin tulisi aina muistaa.
Televisiostakin tuttu kokki ja ravintoloitsija Kari Aihinen paljasti keskiviikkona HK:n järjestämässä grillaustilaisuudessa parhaat vinkkinsä grillaukseen liittyen.
Aihinen painottaa erityisesti työpisteen ja työvälineiden siisteyttä.
– Tärkeintä on, että grilli on puhdas. Ei ole mitään ärsyttävämpää kuin tulla edellisten jäljiltä likaiselle grillille.
Grilli kannattaa puhdistaa aina kuumana, jolloin lika irtoaa siitä helpommin.
Lihan täytyy vetäytyä: "Ei koskaan suoraan grillistä lautaselle"
Toinen olennainen seikka on grillin lämpötila.
– Puhtauden ohella tärkeimpiä juttuja on, että grilli on varmasti kuuma.
Aihinen suosittelee varaamaan aikaa grillaamiseen, jotta siitä voi kunnolla nautiskella. Kiireessä ei synny välttämättä hyvää.
Jos grillissä paistaa lihaa, on syytä pitää mielessä vielä kolmas olennainen vinkki:
– Muistakaa aina vetäytyminen. Ei koskaan suoraan grillistä lautaselle!