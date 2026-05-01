Boliviassa syöksyneen sotilasrahtikoneen turman syy selvisi.

Etelä-Amerikan Boliviassa syöksyi seteleitä kuljettanut sotilasrahtikone helmikuun lopulla.

Onnettomuus tapahtui lähellä maan pääkaupunkia La Pazia.

Turman jälkeen ihmiset saapuivat keräämään seteleitä ja poliisi hätyytti ihmisiä kyynelkaasulla.

Viranomaisten mukaan sotilasrahtikoneturman aiheuttivat ukkosmyrsky sekä miehistön ja lennonjohdon tekemät virheet. Bolivian ilmavoimat kertoi asiasta torstaina julkaisemassaan tutkintaraportissa.



Helmikuun lopulla tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli 22 ihmistä.



Raportin mukaan koneen miehistö ei saanut ajoissa yhteyttä lennonjohtoon ja yritti muuttaa koneen kurssia huonon sään vuoksi. Lopulta koneen lentäjä laskeutui märälle kiitotielle ja kone suistui ulos kiitotieltä. Suistumisen yhteydessä osa koneen rungosta irtosi vilkkaalla kaupunkialueella ja aiheutti kuolemia.

ReutersVideo näyttää tuhon paikalla, johon kone syöksyi. Poliisi joutui hätyyttämään seteleitä kerääviä ihmisiä kyynelkaasulla.