Pedro Sanchez kehottaa EU:ta vaatimaan Israelia noudattamaan merioikeutta.
Espanjan pääministeri Pedro Sanchez syyttää Israelin rikkoneen kansainvälistä oikeutta, kun tämä pysäytti Gazaan pyrkineen avustuslaivueen aluksia.
Sanchez sanoo, että Israel oli hyökännyt siviililaivuetta vastaan kansainvälisillä vesillä. Espanjalaisjohtaja kehottaa, että EU jäädyttäisi assosiaatiosopimuksen Israelin kanssa sekä vaatisi Israelia noudattamaan merioikeutta.
Avustuslaivueen mukaan Israelin asevoimat otti alusten pysäyttämisen yhteydessä kiinni yli 200 aktivistia. Joukossa on ainakin yksi suomalainen.