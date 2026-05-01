Vappua on vietetty eri puolilla Suomea hyvin perinteisesti ja rauhallisesti.

Helsingissä poliisi alkoi tyhjentää Kaivopuistoa hieman ennen iltayhtätoista juhlijoista. Puisto tyhjennettiin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi sekä rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi.

Kaivopuistossa ammuttiin illan aikana useita ilotulitusraketteja. Poliisi takavarikoi yhdeltä henkilöltä teräaseen ja ilotulitteita.

Poliisi otti kolme henkilöä puistossa tapahtuneeseen törkeään pahoinpitelyyn. Pahoinpitelyssä ei käytetty teräasetta ja kaikki osalliset olivat alaikäisiä.

Sosiaalisessa mediassa levinnyt huhu usean tytön puukottamisesta Helsingissä oli perätön. Poliisi selvittää viestien alkuperää.

Perinteistä Havis Amandan patsaan lakitusta seurasi poliisin mukaan kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Itä-Suomessa runsaasti nuorisoa liikkeellä

Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella maakuntakeskuksissa riitti vappuaattona juhlijoita. Nuorisoa ja alle 18-vuotiaita oli runsaasti liikkeellä. Poliisi turvasi juhlintaa näkyvällä valvonnalla julkisilla paikoilla. Merkittäviä väkivaltarikoksia ei poliisilaitoksen alueella tapahtunut.

Kuopiossa, Mikkelissä ja Joensuussa ihmisiä oli poliisin mukaan ilta- ja yöaikaan paljon liikkeellä. Vappuaattona juhlinta painottui kaupunkien taajamiin ja esimerkiksi Kuopiossa väkeä kerääntyi alkuillasta paljon keskustan ja torin alueelle.