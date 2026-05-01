Vappua on vietetty eri puolilla Suomea hyvin perinteisesti ja rauhallisesti.
Helsingissä poliisi alkoi tyhjentää Kaivopuistoa hieman ennen iltayhtätoista juhlijoista. Puisto tyhjennettiin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi sekä rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi.
Kaivopuistossa ammuttiin illan aikana useita ilotulitusraketteja. Poliisi takavarikoi yhdeltä henkilöltä teräaseen ja ilotulitteita.
Poliisi otti kolme henkilöä puistossa tapahtuneeseen törkeään pahoinpitelyyn. Pahoinpitelyssä ei käytetty teräasetta ja kaikki osalliset olivat alaikäisiä.
Sosiaalisessa mediassa levinnyt huhu usean tytön puukottamisesta Helsingissä oli perätön. Poliisi selvittää viestien alkuperää.
Perinteistä Havis Amandan patsaan lakitusta seurasi poliisin mukaan kymmeniä tuhansia ihmisiä.
Itä-Suomessa runsaasti nuorisoa liikkeellä
Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella maakuntakeskuksissa riitti vappuaattona juhlijoita. Nuorisoa ja alle 18-vuotiaita oli runsaasti liikkeellä. Poliisi turvasi juhlintaa näkyvällä valvonnalla julkisilla paikoilla. Merkittäviä väkivaltarikoksia ei poliisilaitoksen alueella tapahtunut.
Kuopiossa, Mikkelissä ja Joensuussa ihmisiä oli poliisin mukaan ilta- ja yöaikaan paljon liikkeellä. Vappuaattona juhlinta painottui kaupunkien taajamiin ja esimerkiksi Kuopiossa väkeä kerääntyi alkuillasta paljon keskustan ja torin alueelle.
Nuorisoa kokoontui Kuopiossa myös Valkeisenlammen ympäristöön, jossa poliisipartiot ja sosiaalitoimi olivat paikalla noin kello yhteen saakka yöllä. Tämän jälkeen juhlaväki omatoimisesti siirtyi lammelta kotia kohti.
Vappuaaton tehtävät Itä-Suomessa painottuivat pääosin päihtyneiden asiakkaiden häiriökäyttäytymisiin yleisillä paikoilla. Lisäksi poliisia työllistivät yksittäiset rattijuopumukset ja pahoinpitelyt.
Tehtäviä kertyi Itä-Suomen poliisilaitoksen partioille kaikkiaan noin 250 kappaletta. Vilkkainta oli Pohjois-Savon alueella poliisitehtävien määrän ollessa 124.
Kahteen edeltävään vappuun verrattuna poliisitehtäviä oli koko poliisilaitoksen alueella hieman vähemmän.
Vappupäivänä katukuvissa näkyvät erilaiset kokoontumiset, kulkueet ja muut yleisötapahtumat.
Lounais-Suomessa piiritystilanne
Lounais-Suomessa vappua vietettiin lämpimässä säässä. Poliisilaitoksen tietoon ei tullut yhtään törkeää väkivaltarikosta.
Turussa Taidemuseonmäen lakitukseen kerääntyi paljon väkeä keskustan täydeltä. Lämmin aurinkoinen sää keräsi Aurajoen rantaan runsain mitoin ihmisiä.
Alkuillasta poliisia työllistivät päihtyneet ja liikennetehtävät. Lähempänä puolta yötä lisääntyivät erilaiset järjestyshäiriöt ja väkivaltainen käytös julkisilla paikoilla ja kodeissa alkoivat näkyä tehtävillä.
Lounais-Suomen poliisin kokonaistehtävämäärä, 294 kappaletta, oli samaa luokkaa kuin viime vuonna. Poliisi sai 22 ilmoitusta erilaisista pahoinpitelyistä, kotihälytyksiä oli 28 kappaletta.
Turun kupeessa sijaitsevalla Ruskolla poliisilla oli tehtävä, jossa kotihälytys muuttui pitkäkestoiseksi piiritykseksi. Tilanne ratkesi lopulta rauhallisesti neuvottelemalla.
Tapahtuneesta kirjattiin rikosilmoitus virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja ampuma-aserikoksesta. Sivulliset eivät olleet vaarassa.
Vappuyön vakavin tapahtuma oli Merikarvialla, jossa omakotitalon palossa menehtyi talossa asunut mies.
Oulussa ajettiin liikennevalotolppa auton alla
Oulun poliisilaitoksen tiedotteessa kerrotaan juhlinnan esimerkiksi Oulun keskustassa sujuneen mallikkaasti. Erityisesti opiskelijoiden fiksu käyttäytyminen saa kiitosta yön kenttäjohtajalta.
Ihmisiä oli kokoontunut Oulussa sankoin joukoin juhlimaan ja viihtymään niin ravintoloihin kuin ulkoalueillekin.
Hätäkeskukseen ilmoiteltiin jonkin verran häiriökäyttäytymisistä sekä liian humaltuneista kanssakulkijoista. Tehtäviä aiheutui myös pahoinpitelyistä, kotihälytyksistä ja liikenteestä, lähinnä rattijuopumusepäilyjen selvittämisestä.
Liikennepoliisin partio havaitsi torstai-iltana valvontatehtävällään Ylikiimingintiellä edessään olevan henkilöauton lähtevän ohittamaan toista henkilöautoa huomattavan kovalla vauhdilla. Partio mittasi ohittajalle keskinopeudeksi liki kahden ja puolen kilometrin matkalta 137 kilometriä tunnissa, tiellä, jolla on 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus.
Autoa kuljetti 17-vuotias poikkeusluvalla kortin saanut nuori. Asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon.
Hätäkeskus ilmoitti Kalajoen partiolle kesken ajon tuleen syttyneestä autosta perjantaina aamuyöllä hieman ennen kello 02.00. Ilmoituksen mukaan auto oli osittain ajettu ulos tieltä. Paikalla partio tapasi auton omistajan, joka kertoi ajaneensa autonsa keulan ojaan. Kun hän oli peruuttanut pois ojasta, auto oli syttynyt palamaan.
Noin 30-vuotias kuljettaja puhalsi poliisin seulonta-alkometriin 1.04 mg/l. Asiaa tutkitaan törkeänä rattijuopumuksena. Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon.
Partio sai Oulussa hieman ennen aamukolmea tehtävän Välkkylään, jossa henkilöautolla oli ajettu liikennevalotolppa nurin. Paikalla partio havaitsi, että auton alla oli kokonainen liikennevalopylväs liikennemerkkeineen.
Autolla oli ajettu tapahtumapaikalta vielä noin parisataa metriä liikennevalopylväs jurraten mukana. 20-vuotias kuljettaja puhalsi poliisin seulonta-alkometriin 0,72 mg/l.
Asiaa tutkitaan törkeänä rattijuopumuksena ja liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon.