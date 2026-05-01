Vappu Pimiä ja puoliso Teemu Huuhtanen viettivät vappuaattona pitsihääpäivää.
Juontaja Vappu Pimiälle vappu on erityistä aikaa, sillä hän vietti miehensä Teemu Huuhtasen kanssa vappuaattona hääpäivää.
Pariskunta sanoi "tahdon" 13 vuotta sitten, ja Pimiä julkaisikin merkkipaalun kunniaksi Instagram-tilillään kuvan vuosien takaa.
– 13 vuotta sitten oli ihana päivä ja niin on tänäänkin! Tultiin juhlistamaan pitsihääpäivää upeaan Firenzeen, hän kirjoittaa tilillään.
Pimiä ja Huuhtanen avioituivat vuonna 2013. Pariskunnalla on kaksi tytärtä, vuonna 2012 syntynyt Viola ja kolme vuotta nuorempi Selma.