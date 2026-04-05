Sota Lähi-idässä on lisännyt venäläisen energian kysyntää.
Ukraina on saanut kumppaneiltaan toiveita lopettaa säännölliset iskut Venäjän öljyjalostamoihin.
Näin sanoo Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kansliapäällikkö Kyrylo Budanov uutistoimisto Bloombergille.
– Vastaan tähän diplomaattisesti. Olemme vastaanottaneet tiettyjä signaaleja tästä asiasta, Budanov sanoi.
Viesti on samansuuntainen, jonka Zelenskyi sanoi aiemmin tällä viikolla. Zelenskyin mukaan iskut eivät kuitenkaan lopu ennen kuin Venäjä lopettaa omat iskunsa.
Sen enempää Zelenskyi kuin Budanovkaan eivät kertoneet, mitkä valtiot ovat Ukrainaa painostaneet.
Ukrainan kumppaneiden öljytoiveiden taustalla on Yhdysvaltojen ja Israelin Lähi-idässä aloittama sota, jonka seurauksena Iran on sulkenut Hormuzinsalmen.
Hormuzinsalmen kautta kulkee noin viidennes kaikesta maailman öljykaupasta. Iranin sota on lähes kaksinkertaistanut raaka-öljyn hinnan helmikuusta.
Euroopan unionin energiakomissaari Dan Jørgensenin sanoi brittilehti Financial Timesille, että unionin täytyy varautua "pitkäaikaiseen" energiashokkiin.