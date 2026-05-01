Edmonton Oilersin Connor McDavid teki tylyn arvion omistaan pettymykseen päättyneen NHL-kauden jälkeen.

Edmontonin kausi päättyi jälleen pettymykseen. Tällä kertaa kahtena edelliskautena vasta Stanley Cupin finaaleissa taipunut Edmonton joutui nöyrtymään jo avauskierroksella Anaheim Ducksin käsittelyssä.

Edmonton lähti tähänkin kauteen suursuosikkina supertähtiensä Connor McDavidin ja Leon Draisaitlin johdolla, mutta joukkue ei oikeastaan missään vaiheessa kautta päässyt viime vuosien lentoon.

McDavid myönsi tappion jälkeen, ettei joukkue pystynyt suoriutumaan tarpeeksi hyvin kauden aikana. Joukkueensa laadusta supertähtikapteeni teki karun summauksen.

– Olemme etsineet tasaisuutta koko kauden, mutta emme selvästikään löytäneet sitä pudotuspeleihin, silminnähden pettynyt McDavid sanoi Sportsnetille.

– Olimme keskinkertainen joukkue koko kauden. Kun olet keskinkertainen joukkue, jolla on korkeat odotukset, sinä tulet pettymään.