Britney Spearsia syytetään alkoholin ja huumeiden vaikutuksen alaisena ajamisesta.

Poptähti Britney Spears, 44, pidätettiin maaliskuussa Yhdysvalloissa, kun hän oli Kalifornian moottoritiepoliisin mukaan ajanut BMW-merkkistä autoaan kovaa ja holtittomasti valtatiellä lähellä kotiaan.

Poliisin mukaan hän vaikutti olevan päihtynyt. Testien jälkeen hänet pidätettiin epäiltynä alkoholin ja huumeiden vaikutuksen alaisena ajamisesta.

Nyt Spearsia vastaan on nostettu syyte, viranomaiset kertovat muun muassa brittilehti Guardianin mukaan. Syyte nostettiin torstaina.

Rikossyytteessä ei täsmennetä sitä, minkälaista alkoholia tai huumeita ja miten paljon Spearsin väitetään käyttäneen.

"Täysin anteeksiantamatonta"

Spears vapautettiin takuita vastaan jo pidätyksen jälkeisenä päivänä.

Poliisi sai tutkinnan valmiiksi ja toimitti sen syyttäjille 23. maaliskuuta.

Tuolloin syyttäjän edustaja kuvaili Spearsin toimintaa "täysin anteeksiantamattomaksi" ja sanoi sen olevan toivottavasti ensimmäinen askel muutokseen Britneyn elämässä.

Spears ilmoittautui vapaaehtoisesti päihdehoitolaitokseen hieman yli kuukausi pidätyksen jälkeen.

Spearsin oikeudenkäynnin alkuistunto on määrätty maanantaille. Koska kyseessä on rikkomus, hänen ei tarvitse olla henkilökohtaisesti läsnä oikeudessa.