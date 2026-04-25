Amerikkalaisten aselaarit tyhjenevät huolestuttavaa tahtia | MTV Uutiset

Trumpin aselaarit tyhjenevät rajua tahtia – Suomeenkin tilattuja ohjuksia palanut tolkuton määrä Iranin sodan vuoksi amerikkalaisten asevarastot ovat päässeet huolestuttavan tyhjiksi. Kuvat: AOP Julkaistu 25.04.2026 05:15 Tommi Forsman tommi.forsman@mtv.fi Iranin sodassa palaa huimia summia rahaa, ja erittäin kalliita aseita, joita Yhdysvallat ei pysty tuottamaan tarpeeksi. Yhdysvaltain ja Israelin sota Iranissa on verottanut raskaasti amerikkalaisten asevarastoja. New York Timesin mukaan sodassa on poltettu valtava määrä erittäin kalliita ja moderneja aseita, joiden korvaaminen ei todellakaan tapahdu sormia napsauttamalla. New York Timesin mukaan Yhdysvallat on käyttänyt Iranin sodassa tähän mennessä noin 1100 kappaletta pitkän kantaman JASSM-ER-risteilyohjuksia. Kyseessä on torjuntaa tehokkaasti välttelevä moderni risteilyohjus, joka laukaistaan ilmasta. Amerikkalaismedian lähteiden mukaan Yhdysvaltain varastoissa on vielä noin 1500 kappaletta kyseistä ohjusta. Yhden JASSM-ER-ohjuksen hinta on noin 1,1 miljoonaa dollaria. Myös Suomen Hornet-hävittäjiin on hankittu lyhyemmän kantaman JASSM-ohjuksia. Suomen uusiin F35-hävittäjiin on tilattu pidemmän kantaman JASSM-ER-mallia. Lisäksi Yhdysvallat on käyttänyt yli 1000 Tomahawk-risteilyohjusta. Kyseinen ase on ollut amerikkalaisten luottotyökalu jo vuosikymmenien ajan. Se voidaan laukaista esimerkiksi sukellusveneestä tai laivasta. Tomahawk ohjus. Tomahawkien kulutus on noin kymmenkertainen siihen nähden, paljonko Yhdysvallat on ostanut uusia tomahawkeja vuodessa. Center for Strategic and International Studies -ajatushautomon arvion mukaan Yhdysvaltain varastoissa on vielä kolmisen tuhatta Tomahawkia.

Sodassa on palanut myös valtavat määrät ilmatorjunnalle kriittisiä torjuntaohjuksia.

Amerikkalaiset ovat tähän mennessä käyttäneet yli 1200 Patriot-torjuntaohjusta, joilla voidaan ampua alas esimerkiksi ballistisia ohjuksia ja muita tärkeitä ilmamaaleja.

Kyseinen ase on tuttu myös Ukrainan sodasta. Yhden Patriotin hinta on yli neljä miljoonaa dollaria. Patriotien tuotantomäärä Yhdysvalloissa on ollut kuutisen sataa kappaletta vuodessa.

Sodan melskeessä on kulunut myös yli tuhat maasta laukaistavaa ohjusta, joiden joukossa ATACMS-tykistöohjuksia. Tätäkin asetta on toimitettu aiemmin Ukrainalle.

ATACMS-ohjuksen laukaisu.

Huoli heräsi

Iranin sodan vuoksi amerikkalaisten asevarastot ovat päässeet huolestuttavan tyhjiksi.

Tämä voisi aiheuttaa ongelmia, jos tilanne esimerkiksi Kiinan kanssa eskaloituisi. Yhdysvallat on siirtänyt katsettaan yhä enemmän Aasiaan padotakseen Kiinan kasvavaa vaikutusvaltaa.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on sopinut keskeisten asevalmistajien kanssa tuotannon kasvattamisesta sekä asetehtaiden laajentamisesta, mutta asevarastojen täyttäminen vie aikaa, ja ennen kuin mitään käytännössä tapahtuu, kongressin on myönnettävä lisävarusteluun määrärahoja.

Asevalmistajien kerrotaan sitoutuneen tuotannon kasvattamiseen ja vastineeksi Yhdysvaltain hallinto on sitoutunut pitkäaikaisiin tilauksiin, jotta kasvava tuotantokapasiteetti todella käytetään.

Tekoäly valtaa sotakuvat: Iranin sodan videot leviävät teollisessa mittakaavassa.

Yhdysvaltalaissenaattori Jack Reed arvioi vastikään, että asevarastojen täyttäminen aiemmalle tasolleen voi vielä jopa vuosia.

Myös europarlamentaarikko ja Yhdysvaltain asiantuntija Mika Aaltola nosti hiljattain MTV Uutisten haastattelussa esiin, että sota on kuluttanut amerikkalaisten keskeisiä voimavaroja.

Aaltola totesi sodan kuluttaneen runsaasti Yhdysvaltain parasta asekalustoa eikä varastoja täytetä hetkessä.

– Yhdysvaltain rajallisuus on tullut vastaan ja sen kyvykkyys on laskenut sodan seurauksena.

– Kyllä Euroopassa on tiedostettu, että täällä pitää ryhdistäytyä. Vuotuisessa ammustuotannossa Eurooppa on jo ohittanut Yhdysvaltojen määrän ja paljon ripeitä toimia on tehty, Aaltola kommentoi MTV Uutisille aiemmin.

Massiivinen hintalappu

Valkoinen talo ei ole suostunut paljastamaan Iranin sodan tähänastista hintalappua, mutta Yhdysvalloissa on esitetty arvioita, joiden mukaan sota olisi tähän mennessä maksanut 28 ja 35 miljardin dollarin väliltä.

Yksistään sodan kahden ensimmäisen päivän aikana Yhdysvaltain asevoimat kulutti 5,6 miljardin dollarin edestä ampumatarvikkeita. Asiasta kertoi puolustusministeriö Pentagon kongressin jäsenille aiemmin.

New York Timesin mukaan Iranin sota on paljastanut myös amerikkalaisten riippuvuuden erittäin kalliista korkean teknologian asejärjestelmistä.

Tämä voi olla amerikkalaisille ongelma, sillä droonisodan aikakaudella halvoilla drooneilla on mahdollista tulvittaa vastustajan ilmapuolustusta.

Mikäli halpoja drooneja joudutaan torjumaan miljoonia maksavilla ohjuksilla, edessä on tosipaikan tullen ongelma.

Yhdysvallat joutuu punnitsemaan aiempaa tarkemmin, minne se sijoittaa asejärjestelmiään ja mitä kalustoa se voi myydä esimerkiksi liittolaisilleen.

Amerikkalaisten aselaarien tyhjeneminen näkyy jo konkreettisesti Euroopassakin.

Yhdysvallat päätti vastikään katkaista ampumatarvikkeiden toimittamisen Viroon Lähi-idän tilanteen vuoksi. Keskeytyksen on määrä jatkua sodan loppuun saakka.