American Pie -elokuvassa näytelleen Shannon Elizabethin kerrottiin tienanneen Onlyfansilla ensimmäisen viikon aikana hurjan summan.

Vuonna 1999 julkaistu American Pie -elokuvassa vaihto-oppilaan Nadian roolissa nähty Shannon Elizabeth kertoi reilu viikko sitten People-lehdelle liittyneensä Onlyfansiin.

Shannon Elizabeth nähtiin American Pie -elokuvassa vuonna 1999.Credit: United Archives GmbH / Alamy Stock Photo

Nyt lähteet kertovat lehdelle naisen tienanneen ensimmäisen viikon aikana "yli seitsemän numeron summan". People-lehden mukaan Elizabethin julkaisema sisältö ei sisällä alastomuutta.

– Hän on todella iloinen, että hän pääsi ottamaan ottamaan ohjat käsiinsä ja olemaan vuorovaikutuksessa faniensa kanssa, lähde kuvailee lehdelle.

– Olen työskennellyt koko urani Hollywoodissa, missä muut ovat määrittäneet urani narratiivin ja suunnan. Tässä uudessa vaiheessa haluan muuttaa sen, tuon esiin seksikkäämmän puolen, jota kukaan ei ole vielä nähnyt ja olen lähempänä fanejani, Elizabeth sanoi aikaisemmin.

