MTV seuraa vapun viettoa tässä artikkelissa.
Vappua eli kevään ja työläisten juhlapäivää vietetään tänä vuonna keväisissä merkeissä.
Tänään vappuaattona on luvassa patsaiden lakituksia suurimmissa kaupungeissa Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa. Lisäksi vappuaattoa vietetään ympäri Suomen erilaisin vappuriennoin esimerkiksi vapputoreilla.
Mantan lakitus
Vappuaatto huipentuu Havis Amandan eli Mantan perinteiseen lakitukseen Helsingin keskustassa. Odotettavissa on, että noin 80 000 vapun viettäjää kokoontuu seuraamaan Mantan lakitusta.
Manta lakki päässään viime vappuna.Str / Lehtikuva
Tänä vuonna Mantan lakituksesta vastaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY). Tänä vuonna Mantan lakituksen teemana on Itämeri.