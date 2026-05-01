Omakotitalo oli ilmiliekeissä pelastuslaitoksen saavuttua paikalle.
Satakunnassa Merikarvialla yksi ihminen on kuollut omakotitalon palossa perjantain vastaisena yönä. Asiasta kertoo Lounais-Suomen poliisi.
Palo syttyi yksikerroksisessa omakotitalossa, joka tuhoutui palossa täysin. Poliisin mukaan palossa kuoli talon asukas, vuonna 1995 syntynyt mies.
Hätäkeskus sai ilmoituksen palosta aamuyöllä kolmen jälkeen. Rakennus oli ilmiliekeissä, kun pelastuslaitos saapui paikalle.
Satakunnan pelastuslaitoksen mukaan palon leviäminen maastoon ja viereisiin rakennuksiin saatiin estettyä.
Poliisi kertoo tekevänsä palonsyyntutkinnan.