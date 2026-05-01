Miehen kantamasta ilmakivääristä ei aiheutunut vaaraa sivullisille.
Pohjanmaan poliisi tiedotti keskiviikkona Kauhajoella aseen kanssa liikkuneesta miehestä.
Lue myös: Miehen epäillään liikkuneen aseen kanssa Kauhajoella
Esitutkinnassa on selvinnyt, että rikoksesta epäillyllä miehellä oli ollut hallussaan ilmakivääri kulkiessaan taajama-alueella. Poliisin tietojen mukaan tästä ei kuitenkaan ole aiheutunut vaaraa sivullisille.
– Rikosnimike on tarkentunut ja asiaa tutkitaan toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitoon, tiedotteessa kerrotaan.
Asia etenee aikanaan syyttäjälle.