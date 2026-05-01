Erotuomari Antti Bomanin, 51, legendaarinen SM-liiga ura tuli päätökseen vapunaattona pelatussa SaiPan ja Ilveksen välisessä pronssiottelussa. SaiPa voitti pronssia lukemin 7-2.

Vuonna 2007 uransa aloittanut Boman ehti tuomita 18 kauden aikana peräti 1073 ottelua, mikä on SM-liigan ennätys. Hän on Timo Favorinin lisäksi ainoa erotuomari, joka on rikkonut tuhannen ottelun rajapyykin.

– On oikeinkin hyvä fiilis. On ihan ok lopettaa tällä tavalla. Luulin, että olisi haikea fiilis, mutta ei oikeastaan ole. Kyllä tämä on varmaan oikea hetki laittaa hokkarit naulaan, Boman sanoi MTV Urheilulle ottelun jälkeen.

– On ollut tosi pitkä (ura) siihen nähden, mitä itse odotin. Ajattelin silloin 20 vuotta sitten, että kokeilen, millaista tämä on ja nyt ollaan sitten tässä. Parikymmentä vuotta mennyt aika nopeasti. On se sillä tavalla uskamaton juttu, Boman kertoi.

Boman on palkittu yhdeksän kertaa peräkkäin Liigan parhaana erotuomarina pääsarjapelaajien äänestyksessä.

– En tiedä, että onko siihen mitään yksittäistä syytä. Ehkä annan heidän pelata vähän liikaa, Boman totesi virnistäen.

Bomanilla oli pitempi tauko peleistä ennen SaiPan ja Ilveksen välistä pronssiottelua. Bomanilta kysyttiin, että miten hän pysyi vauhdissa mukana.

– Kyllä se oli aika hankalaa, kun oli kuukauden ilman luistelua. Oli se vähän semmoista, mutta siinä se meni.

Erotuomarilegenda toivoo, että työt jatkuisivat jääkiekon parissa.

– Toivottavasti. Olen puhunut asiasta Jussi Markkasen (Liigan urheilujohtaja) kanssa, Boman päätti.

