Leijonien Sveitsi-ottelun loppuhetkillä saama jäähy oli sinivalkoisen leirin mielestä tuomarivirhe. Sveitsi teki siitä tulleen ylivoiman aikana 3–2-voittomaalin.
MAINOS
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Puolivälierä Suomi–Tshekki torstaina klo 17.20!
Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.
Puolustaja Mikko Lehtonen sai ajassa 55.58 kahden minuutin rangaistuksen pelin viivyttämisestä (kiekko katsomoon). Lehtosen mielestä tilanteesta ei olisi missään nimessä pitänyt viheltää jäähyä.
– Se oli paska tuomio, kun se osui meidän äijäämme housuihin. Ei olisi pitänyt olla jäähy, turhautuneen ja kiukkuisen oloinen Lehtonen totesi suomalaismedialle.
– Yritin laittaa (kiekkoa) lasin kautta pihalle.