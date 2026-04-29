Trump ikuistaa itsensä nyt myös Yhdysvaltojen passiin.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump saa kasvonsa maan passiin. Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaismediat, muun muassa The New York Times (NYT) ja CNN.
Alla olevassa upotuksessa Yhdysvaltain ulkoministeriön julkaisema kuva siitä, miltä passi tulee näyttämään.
Kyseessä on Yhdysvaltojen 250-vuotisen historian kunniaksi painettava Yhdysvaltain kansalaisille tarkoitettu passi. Trumpin kasvoilla ja kultaisen värisellä allekirjoituksella varustettuja passeja painetaan rajoitettu erä ja ne tulevat saataville tänä kesänä, yhdysvaltalaismediat kertovat.
Tiedossa ei ole minkä suuruinen erä passeja aiotaan painaa.
Kyseisiä passeja voi hakea lehden mukaan vain Yhdysvaltojen pääkaupungin Washingtonin passivirastosta niin kauan kuin niitä riittää.
– Yhdysvaltojen juhliessa Amerikan 250-vuotisjuhlavuotta heinäkuussa ulkoministeriö valmistautuu julkaisemaan rajoitetun määrän erityisesti suunniteltuja Yhdysvaltain passeja tämän historiallisen tapahtuman kunniaksi, ulkoministeriön tiedottaja sanoi tiistaina.