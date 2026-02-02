Presidentti Trump on toistuvasti vähätellyt Epstein-yhteyksiään.
Yhdysvaltojen presidenttiin Donald Trumpiin liittyvillä hakusanoilla löytyy yli 5 300 tiedostoa Jeffrey Epstein -asiakirjoista.
Löydöistä kertovan yhdysvaltalaislehti New York Timesin (NYT) mukaan Trumpia ja Epsteinia "yhdisti kiinnostus nuoriin naisiin".
NYT löysi Epstein-asiakirjoista oikeusministeriön haulla yli 38 000 viittausta presidentti Trumpiin, hänen vaimoonsa ja esimerkiksi Mar-a-Lago-klubiin.
Trump on toistuvasti vähätellyt Epstein-yhteyksiään, mutta kaksikon tiedetään olleen läheisiä ystäviä 2000-luvun alkuun saakka.
Oikeusministeriön mukaan se on selvittänyt Trumpin ja Epsteinin suhdetta, mutta jatkotutkinnalle ei ole löydetty perusteita.
Monet New York Timesin löytämistä Trump-maininnoista ovat uutisjuttuja ja muita julkisesti saatavilla olevia tiedostoja, jotka ovat päätyneet Epsteinin sähköpostiin.
Mukana on kuitenkin myös esimerkiksi liittovaltion poliisin FBI:n viranomaisen lähettämä sähköposti, jonka mukaan Trump on yksi puolesta tusinasta nimestä, joista on "rivoa tietoa".
Näissä tiedoissa vaikuttaa olevan FBI:n vinkkilinjaan tulleita väitteitä, joissa Trumpia ja Epsteinia syytetään seksuaalisesta hyväksikäytöstä, New York Times kirjoittaa. Väitteitä ei ole vahvistettu, eikä niistä ole esimerkiksi nostettu syytteitä.
Yhdysvaltojen oikeusministeriö julkaisi perjantaina uuden erän Epstein-asiakirjoja. Seksuaalirikoksista tuomitulla ja vankilassa 66-vuotiaana kuolleella Jeffrey Epsteinilla arvioidaan olleen yli tuhat uhria.