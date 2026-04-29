Syytteen mukaan FBI:n entinen johtaja oli uhannut Trumpin henkeä Instagramissa.
FBI:n entinen johtaja James Comey antautui keskiviikkona viranomaisille ennen oikeuden eteen astumista liittovaltion oikeudessa Virginiassa. Antautumisesta kertoo muun muassa BBC.
Syytteen mukaan Comey jakoi sosiaalisessa mediassa kuvan, jossa uhattiin Trumpin henkeä.
Syytteen mukaan hän oli julkaissut viime toukokuussa Instagramissa simpukoista tekemänsä kuvion, jossa näkyivät numerot 86 ja 47. Numero 86 on englanniksi slangitermi, joka tarkoittaa jostakusta eroon pääsemistä ('to get rid of'). Numeron 47 puolestaan saattaisi viitata siihen, että Trump on Yhdysvaltain 47. presidentti.
Comeyta vastaan on nostettu kaksi syytettä. Toisen mukaan hän on uhannut presidentin henkeä ja toisen mukaan välittänyt uhkauksen osavaltioiden rajan yli.
Comey sanoo, ettei tiennyt numeroiden liittyvän väkivaltaan. Hänen mukaansa syytteen takana on poliittinen motiivi.
Liittovaltion tuomari hylkäsi viimeksi marraskuussa edelliset Comeyta vastaan nostetut syytteet, koska ne nostanut syyttäjä oli nimitetty tehtäväänsä lainvastaisesti.