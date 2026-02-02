Oikeusministeriö ei tehnyt töitään.

Perjantaina julkaistut uusimmat Jeffrey Epstein -asiakirjat paljastavat ainakin 43 uhrin nimen, kertoo asian selvittänyt yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal (WSJ).

Monet asiakirjoista löytyvät nimet ovat sellaisten uhrien, jotka eivät ole julkisuudessa puhuneet kokemuksistaan. Asiakirjoissa on nimetty myös yli 20 sellaista uhria, jotka ovat olleet seksuaalisen hyväksikäytön aikaan alaikäisiä, WSJ kertoo.

Useiden alaikäisten naisuhrien nimi mainittiin asiakirjoissa yli sata kertaa. Uhrien koko nimet löytyivät oikeusministeriön avainsanahaulla.

Yhdysvaltojen oikeusministeriön piti poistaa kaikkien uhrien nimet Epstein-asiakirjoista ennen niiden julkaisua, mutta WSJ:n selvityksen mukaan näin ei siis ole tehty.

Oikeusministeriö käy nyt uudelleen läpi asiakirjoja ja poistaa uhrien nimiä. Selvää kuitenkin on, että sekä asiakirjojen vanhat versiot että uhrien nimet leviävät verkossa.

Epstein-asiakirjoja on julkaistu useassa erässä ja ne ovat olleet valtavan poliittisen kohun kohteena. Niitä on pidetty erityisen kiusallisina Yhdysvaltojen presidentille Donald Trumpille, joka on pyrkinyt etäännyttämään itsensä Epsteinista.

Seksuaalirikoksista tuomitulla ja vankilassa 66-vuotiaana kuolleella Jeffrey Epsteinilla olleen yli tuhat uhria.