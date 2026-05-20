Trumpin "hyväntahdon" lähettiläs puhuu kummia: "Grönlantia ei ollut olemassa"

Yhdysvallat ja Tanska perustivat Grönlanti-kriisin ratkaisemiseksi työryhmän. Viralliset neuvottelut jatkuvat edelleen.

Landryn mukaan Trump on antanut hänelle tehtäväksi "mennä paikalle ja hankkia ystäviä".

– Olen täällä vain rakentamassa suhteita, katselemassa, kuuntelemassa ja oppimassa, erityislähettiläs Landry sanoi maanantaina.

Grönlantia Yhdysvalloille hamuava presidentti Trump ehti aiheuttaa alkuvuodesta diplomaattisen kriisin, joka laantui vasta, kun hän lausui julkisuudessa, ettei aio käyttää voimaa saaren ottamiseksi.

BBC :n mukaan Louisianan kuvernöörinä toimiva Jeff Landry saapui alkuviikosta saarelle "hyvän tahdon tehtävälle" ja osallistuu matkan aikana muun muassa bisnestapahtumaan sekä Yhdysvaltain uuden konsulaatin avajaisiin pääkaupungissa Nuukissa.

Trumpin hyväntahdon-mies saapui saarelle ilman virallista kutsua.

Yhdysvallat ja Tanska perustivat Grönlanti-kriisin ratkaisemiseksi myös työryhmän. Viralliset neuvottelut jatkuvat edelleen.

Grönlannin ulkoministerin Mute Egeden mukaan Yhdysvallat ei ole hylännyt tavoitteitaan, vaikka keinot ovat muuttuneet.

– Meillä on punainen viivamme, ja amerikkalaisten lähtökohdat eivät myöskään ole muuttuneet, Egede sanoi uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan.

– Grönlantia ei ollut olemassa ennen kuin Donald Trump nosti sen kartalle.

– Kuka välittää Grönlannista enemmän kuin presidentti Trumpin hallinto? Koska ennen häntä, ketään ei kiinnostanut, Landry lausui.