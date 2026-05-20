Donald Trumpin erityislähettiläs saapui kutsumatta Grönlantiin hankkimaan ystäviä. Mukana häärää lääkäri.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin "Grönlannin erityislähettiläs" on saanut saarella kylmän vastaanoton.
BBC:n mukaan Louisianan kuvernöörinä toimiva Jeff Landry saapui alkuviikosta saarelle "hyvän tahdon tehtävälle" ja osallistuu matkan aikana muun muassa bisnestapahtumaan sekä Yhdysvaltain uuden konsulaatin avajaisiin pääkaupungissa Nuukissa.
Grönlantia Yhdysvalloille hamuava presidentti Trump ehti aiheuttaa alkuvuodesta diplomaattisen kriisin, joka laantui vasta, kun hän lausui julkisuudessa, ettei aio käyttää voimaa saaren ottamiseksi.
– Olen täällä vain rakentamassa suhteita, katselemassa, kuuntelemassa ja oppimassa, erityislähettiläs Landry sanoi maanantaina.
Jeff Landryn "päätyö" on Louisianan kuvernöörin virka./All Over Press
Landryn mukaan Trump on antanut hänelle tehtäväksi "mennä paikalle ja hankkia ystäviä".
"Ei myynnissä"
Vastaanotto on jäänyt kylmäksi, sillä Grönlannin asukkaat ovat tehneet selväksi, ettei saari ole myytävänä.
Saarelaisten kannan toisti vastikään myös Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen.