Hondurasin presidentinvaalien vaaliviranomaiset ovat Donald Trumpin syytösten kohteena.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Hondurasin vaaliviranomaisten yrittävän muuttaa maan presidentinvaalien tuloksia. Trump on ilmaissut tukensa oikeistolaiselle Nasry Asfuralle, joka johti niukasti liberaalipuolueen ehdokasta Salvador Nasrallaa.
Vaaliviranomaisten johdon mukaan kaksi kärkiehdokasta oli käytännössä tasoissa, kun äänistä oli laskettu lähes 60 prosenttia. 67-vuotias Asfura johti kisaa tuolloin vain reilulla 500 äänellä. Vaaliviranomainen pyysi hondurasilaisilta kärsivällisyyttä ääntenlaskun jatkuessa.
Kolmannelle sijalle on jäänyt vasemmistolainen Rixi Moncada, 60, joka edustaa istuvan presidentin Xiomara Castron Libre-puoluetta.
Lue myös: Hondurasissa presidenttiehdokas syyttää Trumpia: Tästä on kyse
Trump sanoi Truth Social -alustallaan, että vaaliviranomaiset saisivat maksaa, jos yrittäisivät muuttaa tuloksia.