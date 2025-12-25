Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli uhannut leikata Yhdysvaltojen tukea Hondurasille, jos Asfura häviää vaalit.

Hondurasissa konservatiiviehdokas Nasry Asfura on julistettu maassa marraskuun lopussa järjestettyjen presidentinvaalien voittajaksi.

Asfura voitti liberaalipuolueen Salvador Nasrallan niukasti pitkän ja kaoottisen ääntenlaskennan jälkeen.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tukema Asfura keräsi 40,3 prosenttia äänistä, kun Nasrallaa äänesti 39,5 prosenttia äänioikeutetuista.

Vaaliviranomaisella oli 30. joulukuuta asti aikaa julistaa vaalin voittaja.

Nasralla oli vaatinut kaikkien äänten uudelleenlaskentaa väitettyjen sääntöjenvastaisuuksien vuoksi.

Trump oli uhannut leikata Yhdysvaltojen tukea Hondurasille, jos Asfura häviää vaalit.

Liberaalipuolueen Salvador Nasralla hävisi presidentinvaalit niukasti.AFP / Lehtikuva

Rubio onnitteli Asfuraa

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio onnitteli Asfuraa vaalivoitosta heti tuloksen vahvistamisen jälkeen.

– Odotamme innolla yhteistyötä hänen tulevan hallintonsa kanssa kahdenvälisen ja alueellisen turvallisuusyhteistyön edistämiseksi, Yhdysvaltoihin suuntautuvan laittoman maahanmuuton lopettamiseksi ja maiden välisten taloudellisten siteiden vahvistamiseksi, Rubio sanoi lausunnossa.

Trump ilmoitti ennen vaaleja armahtavansa pitkää huumetuomiota Yhdysvalloissa suorittaneen Hondurasin entisen presidentin Juan Orlando Hernandezin, joka edustaa samaa puoluetta kuin vaalit voittanut Asfura.

Hernandez on sittemmin vapautettu vankilasta.

Hernandez itse väittää joutuneensa poliittisen ajojahdin kohteeksi konservatiivisten linjaustensa vuoksi entisen Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallinnon aikana.

Armahdusta on pidetty ristiriitaisena Trumpin politiikan kanssa. Presidentti on ajanut kovaa linjaa väitettyjä huumekauppiaita vastaan Latinalaisessa Amerikassa.