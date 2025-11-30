Hondurasissa valtapuolueen presidenttiehdokas Rixi Moncada syyttää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sekaantuvan Hondurasin sunnuntaisiin presidentinvaaleihin.
Vasemmistolainen Moncada edustaa istuvan presidentin Libre-puoluetta.
Trump sanoi keskiviikkona tukevansa oikeistolaista Nasry Asfuraa, joka on yksi kolmesta kärkiehdokkaasta. Perjantaina Trump uhkasi lisäksi leikata Yhdysvaltojen tukea Hondurasille, jos Asfura häviää vaalit.
Trump ilmoitti myös, että armahtaa Asfuran kanssa samaa puoluetta edustavan ex-presidentin Juan Orlando Hernandezin. Entinen hondurasilaisjohtaja istuu Yhdysvalloissa 45 vuoden vankeustuomiota huumerikoksista.
Kolmas kärkikandidaateista on liberaalipuolueen Salvador Nasralla.