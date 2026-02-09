Valta vaihtuu Portugalissa maaliskuun alkupuolella.
Portugalin presidentinvaaleissa sosialistipuolueen entinen johtaja Antonio Jose Seguro on ottamassa voiton noin 67 prosentilla toisen kierroksen äänistä, kun lähes kaikki äänet on laskettu.
Seguron vastaehdokas, Chega-puolueen puheenjohtaja ja entinen jalkapalloselostaja Andre Ventura on jäämässä noin 33 prosentin äänisaaliseen.
Äänestystä jouduttiin lykkäämään 14 paikkakunnalla viikolla myrskyjen vuoksi. Vaalien lopputulemaan lykkäys ei vaikuta.
