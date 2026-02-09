Liiketoiminta ja kehitys

Äänestystä jouduttiin lykkäämään 14 paikkakunnalla viikolla myrskyjen vuoksi. Vaalien lopputulemaan lykkäys ei vaikuta.

Seguron vastaehdokas, Chega-puolueen puheenjohtaja ja entinen jalkapalloselostaja Andre Ventura on jäämässä noin 33 prosentin äänisaaliseen.

Antonio Jose Seguro lavalla perheensä kanssa Lissabonissa 9. helmikuuta 2026 varhain aamulla toisen kierroksen äänestystulosten julkistamisen jälkeen.

AFP / Lehtikuva

Antonio Jose Seguro on nousemassa Portugalin presidentiksi.

Seguro oli selvässä johdossa myös mielipidemittauksissa, sillä monet äänestäjistä suhtautuvat Venturan äärilinjan politiikkaan kielteisesti. Ensimmäisellä kierroksella Seguro sai liki 31 prosentin kannatuksen ja Venturan kannatus oli yli 24 prosenttia. Yhteensä ehdokkaita oli 11.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta sitten vuoden 1986, kun Portugalin vaalit ratkaistiin vasta toisella kierroksella. Istuva presidentti Marcelo Rebelo de Sousa ei voinut enää asettua ehdolle, sillä hän oli jo ollut presidenttinä lain sallimat kaksi kautta.

Muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron onnitteli Seguroa vaalivoitosta. Viestipalvelu X:ssa julkaisemassaan viestissä Macron kertoi toivovansa, että Portugalin ja Ranskan väliset siteet tulevat jatkossa vahvistumaan.

Useita kuollut myrskyissä

Uudet myrskyt riepottelivat lauantaina Espanjaa ja Portugalia vain muutama päivä sen jälkeen, kun tuhoisa Leonardo-myrsky oli hellittänyt. Myrskyissä useita ihmisiä on kuollut, ja ne ovat aiheuttaneet noin neljän miljardin euron vauriot.