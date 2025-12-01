Donald Trump uhkasi leikata Yhdysvaltojen tukea Hondurasille, jos hänen suosikkinsa Nasry Asfura häviää vaalit.
Hondurasissa oikeistolainen Nasry Asfura johti maanantaina presidentinvaaleja, kun äänistä oli laskettuna noin puolet, uutisoivat muun muassa CNN ja AFP.
Kun hieman yli puolet äänistä oli laskettu, 67-vuotias Asfura johti niukasti liberaalipuolueen ehdokasta Salvador Nasrallaa, 72. Asfura oli kerännyt vajaan 41 prosentin kannatuksen ja Nasralla runsaan 39 prosentin äänisaaliin.
Kolmannella sijalla on vasemmistolainen Rixi Moncada, 60, joka edustaa istuvan presidentin Xiomara Castron Libre-puoluetta.