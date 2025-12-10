Hondurasin presidentti Xiomara Castro syyttää Donald Trumpia sekaantumisesta maan presidentinvaaleihin.

Marraskuun viimeisenä päivänä järjestettyjen Hondurasin presidentinvaalien ääntenlasku on yhä kesken. Maan vaaliviranomaisen mukaan Trumpin tukema oikeiston ehdokas Nasry Asfura johtaa täpärästi liberaalipuolueen ehdokasta Salvador Nasrallaa.

Kärkikaksikko on selvässä johdossa kolmantena olevaa vasemmistolaista Rixi Moncadaa, joka edustaa Castron Libre-puoluetta.

Castron mukaan vaaleja on leimannut uhkailu ja manipulointi. Presidentti sanoi paikallista aikaa tiistaina pitämässään puheessa, että Trump oli sekaantunut vaaleihin uhatessaan hondurasilaisia seurauksilla, jos he äänestäisivät Moncadaa.

Trump on uhannut leikata Yhdysvaltojen tukea Hondurasille, jos Asfura häviää vaalit.

Castron puolue vaati mitätöintiä

Hondurasin vaaliviranomaisen mukaan tuhansissa äänestystiedoissa on epäjohdonmukaisuuksia, joita on vielä tarkistettava.