MTV Uutiset seuraa tässä artikkelissa Iranin ja Lähi-idän tilannetta.
Sota Lähi-idässä alkoi helmikuun lopussa, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat ilmaiskut Iraniin ja tappoivat Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein.
Iran on vastannut iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltojen tukikohtiin sekä muihin kohteisiin Lähi-idässä.
Tärkeimmät käänteet Lähi-idän tilanteessa nyt
- Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat.
- Iran on kiistänyt suorat keskustelut, mutta myöntänyt viestinvaihdon välittäjävaltioiden kautta.
- Trumpin mukaan Yhdysvallat lykkää iskujaan Iranin voimalaitoksiin viidellä päivällä neuvotteluiden vuoksi.
Torstai 26. maaliskuuta
5.12: Trumpin mukaan iranilaiset neuvottelijat pelkäävät tulevansa omiensa tappamiksi
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvaltojen kanssa neuvottelevat iranilaisneuvottelijat eivät uskalla myöntää osallistumistaan rauhanneuvotteluihin, koska he pelkäävät tulevansa tapetuiksi Iranissa.
Trump sanoi kongressin republikaanijäsenien illallisella, että iranilaiset neuvottelijat pelkäävät myös tulevansa Yhdysvaltain surmaamiksi.
Trump ei tarkentanut, keitä Iranista väitetysti neuvotteluihin osallistuu.
Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi keskiviikkona, ettei Iran ole neuvotellut eikä myöskään aio neuvotella Yhdysvaltojen kanssa.