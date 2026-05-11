Paikallinen poliisi aloitti Euroviisuihin valmistautumisen jo vuosi sitten.

Euroviisuviikko on parhaillaan käynnissä Itävallan Wienissä. Paul Eidenberger Itävallan liittovaltion poliisista kertoo MTV Uutisille, että valmistautuminen Euroviisuihin aloitettiin poliisissa jo vuosi sitten.

– Olemme olleet yhteydessä useisiin kansainvälisiin ja kansallisiin kumppaneihin saadaksemme kaiken mahdollisen tiedon ja muodostaaksemme täydellisen ja kattavan kuvan siitä, mitä tulee tapahtumaan ja millaisia resursseja meillä tulee olla, jotta voimme tehdä tapahtumasta niin turvallisen kuin mahdollista.

Eidenbergerin mukaan poliisivoimia on lisätty euroviisuviikolla sadoilla poliiseilla. Armeija ei ole mukana Euroviisujen turvajärjestelyissä, mutta Eidenbergerin mukaan erikoisyksiköt sekä Itävallan poliisista että Saksasta valvovat turvallisuutta.

Viime viikolla uutisoitiin, että FBI perustaa New Yorkiin työryhmän, johon Itävallan viranomaiset voivat olla yhteydessä ympäri vuorokauden kyberuhkien varalta. Eidenberger ei kommentoinut tarkemmin yhteistyötä FBI:n kanssa.

Eidenberger kuvaa euroviisuareenan turvatoimien olevan samanlaiset kuin lentokentällä.

– Et voi tuoda paikalle hirveästi mitään, ja laukkusi ja sinut tarkastetaan tarkoin, hän kertoo.