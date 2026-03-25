MTV Uutiset seuraa tässä artikkelissa Iranin ja Lähi-idän tilannetta keskiviikkona 25.3

Sota Lähi-idässä alkoi helmikuun lopussa, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat ilmaiskut Iraniin ja tappoivat Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein.

Iran on vastannut iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltojen tukikohtiin sekä muihin kohteisiin Lähi-idässä.

Tärkeimmät käänteet Lähi-idän tilanteessa nyt Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat.

mukaan Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat. Iran on kiistänyt suorat keskustelut, mutta myöntänyt viestinvaihdon välittäjävaltioiden kautta.

Presidentti Trumpin mukaan Yhdysvallat lykkää iskujaan Iranin voimalaitoksiin viidellä päivällä neuvotteluiden vuoksi.

Israelin asevoimat vakuuttaa jälleen, että se tulee tappamaan Iranin uuden korkeimman johtajan Mojtaba Khamenein .

Israelin mukaan Iran iski kaupunkiin, jossa sijaitsee ydinlaitos.

Iranin turvallisuusjohtaja Ali Larijani on kuollut.

7.08: Iran: "Ei-vihamielisten" alusten kulku Hormuzinsalmen läpi sallitaan

Hormuzinsalmen läpi saavat kulkea alukset, jotka eivät osallistu Iraniin kohdistuviin hyökkäyksiin, sanoo Iranin ulkoministeriö Kansainväliselle merenkulkujärjestö IMO:lle.

Iranin ulkoministeriö sanoo sunnuntaina päivätyssä viestissään, että "ei-vihamielisten" alusten kulku Hormuzinsalmen läpi sallitaan. Alusten on iranilaisministeriön mukaan kuitenkin noudatettava ilmoitettuja turvallisuusmääräyksiä.

Iranin mukaan Yhdysvalloille tai Israelille kuuluvat alukset tai niiden kalustoa kantavat alukset eivät pääsisi kulkemaan salmen läpi. Iran sanoo, että Yhdysvallat ja Israel ovat uhanneet alueen rauhaa ja altistaneet kansainvälisen merenkulun ennennäkemättömille uhille.

(STT)

6.39: Iran sanoo ampuneensa ohjuksia Israeliin ja USA:n joukkoja isännöiviin sotilastukikohtiin

Iranin vallankumouskaarti sanoo ampuneensa ohjuksia Israeliin sekä Yhdysvaltain joukkoja isännöiviin sotilastukikohtiin Kuwaitissa, Jordaniassa ja Bahrainissa.

Vallankumouskaarti kertoo Iranin yleisradioyhtiö IRIB:n välittämässä lausunnossa, että se laukaisi ohjuksia ja drooneja.

Kuwaitin ilmailuviranomainen kertoi aiemmin, että polttoainesäiliöön osuneet droonit olivat sytyttäneet tulipalon Kuwaitin kansainvälisellä lentokentällä.

Alustavien tietojen mukaan isku aiheutti vain vähäisiä vahinkoja. Kuolonuhreja ei raportoitu.

(STT)