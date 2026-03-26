Kymmenen öljytankkeria päästettiin Hormuzinsalmen läpi, kertoo Yhdysvaltain presidentti.
Yhdysvaltojen presidentin Donald Trump on paljastanut Iranilta saadun "hyvin suuren lahjan".
Trump vihjasi lahjasta jo tiistaina, kun kertoi Iranin tehneen suuria myönnytyksiä Yhdysvalloille.
Hän antoi ymmärtää, että kyse on Hormuzinsalmeen liittyvästä asiasta, mutta ei tarkentanut mistä oikeastaan on kyse.
Tällainen lahja oli
Trump paljasti nyt, että Iran oli päästänyt 10 öljytankkeria Hormuzinsalmen läpi.
Uutistoimisto Reutersin mukaan kymmenestä laivasta kahdeksan oli iranilaisia ja kaksi pakistanilaisia.
Trump uhkasi lauantaina "tuhoavansa" Iranin voimalaitokset, jos maan johto ei avaa Hormuzinsalmea.
Uhkauksessaan Trump antoi Iranille 48 tuntia toteuttaa toiveensa.
Maanantaina Trump antoi viisi päivää lisäaikaa, koska hänen mukaansa Yhdysvallat ja Iran olivat käyneet "tuottoisia" neuvotteluita.