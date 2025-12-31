Alkukauden kärkiporukka Porin Ässät on painunut tulokselliseen tukokseen. Tiistaina sarjajumbo Sport aiheutti patapaidoille jo viidennen tappion edelliseen kuuteen otteluun. Ässien päävalmentajan Jarno Pikkaraisen mieltä painoi ottelun lopun törttöily, joka maksoi pisteet.
Sport kahmasi tiistaina 2–1-voiton. Johan Sundström tirvaisi voittomaalin ylivoimalla viitisen minuuttia ennen loppua.
Ylivoima oli peruja Ässien Peter Tiivolan typerästä tempusta. Tiivola huitaisi Sportin tähtiosaston Simon Hjalmarssonia mailalla nivusiin porilaisten maalin edessä. Videotarkistus toi Tiivolalle suihkuvuoron.
Näet tilanteen pääkuvan videolta.
– Hölmöiltiin mahdollisuus pisteisiin lopussa. Sport tuli alun kovaa, niin kuin tiedettiin. Kestettiin ja parannettiin. Yksi hölmöily maksoi meille aika paljon, Jarno Pikkarainen sadatteli.
– Tuli se voittomaali sen verran lopussa, että aikaa jäi aika vähän. Sen pituinen se, hän jatkoi.
Ässät on tällä hetkellä vitospaikalla sarjataulukossa. Tulos on kuitenkin ollut nuhaisempaa sorttia. Kuudesta edellisestään se on voittanut vain HPK:n jatkoajalla. Kolmen pisteen voitosta on vierähtänyt jo useampi viikko. Potti irtosi joulukuun yhdeksäntenä Jukureista.
– Alku oli erinomainen. Sitten on ollut laskusuhdanne. Totta kai, monenlaisia syitä siihen. Kyllä meillä paljon petrattavaa on, Pikkarainen totesi mietteliäänä.