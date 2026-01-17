Ässien päävalmentaja Jarno Pikkaraisella oli vastaus valmiina Ilveksen kollegansa Tommi Niemelän vihjailuihin.

Niemelä tarttui Ässien 2–1-voittoon Porin perjantai-illassa päättyneen ottelun jälkeen tuomaritoimintaan.

– Mitataan vähäsen taas Liigaa, että mitä tapahtuu pelin jälkeen. Mikä on heidän ratkaisunsa eri tilanteista? Mielenkiinnolla odotan, Niemelä heitti.

Porin lehdistötilaisuuden vetäjä pyysi Niemelä vielä tarkentamaan, mistä tilanteista hän puhui.

– En minun varmaan tarvitse tarkentaa. Eiköhän kaikki näe tuolta taululta, että mistä puhun, Niemelä vastasi.

Ottelussa Ilveksen puolustaja Radek Kucerik sai ulosajon iskettyään poikittaisella mailalla Ässien Feetu Knihtiä kaulan seutuville.

Lisäksi ottelun päätösvitosella nähtiin tilanne, jossa Ilveksen Luke Henmanille tuomittiin kahden minuutin rangaistus kampituksesta. Ilves-leiri protestoi tuomiota syyttäen Ässien Peter Tiivolan sukeltamista. Jo valmiiksi vajaamiehisenä pelanneet tamperelaiset joutuivat kahden miehen alivoimalle, kun ottelua oli pelaamatta reilut kolme minuuttia.

Ässien päävalmentaja Jarno Pikkarainen oli innokkaampi kommentoimaan ottelun tuoksinassa kuohuttaneita vaiheita.

– Minä voin kertoa niistä tilanteista, joita ”Hölö” tarkoittaa. Tiivola ei filmannut siinä tilanteessa. Se ei välttämättä ollut jäähyn paikka, eikä ollutkaan, mutta siinä ei ole mitään filmaamista. Se on ihan höpönlöpönjuttuja, Pikkarainen tokaisi.

– Ja Kucerikin homma oli selkeä. Hänen historialla siitä tulee ihan kunnon (peli-)kielto. Ei siinä sen kummempaa. Kaksi hyvin selkeää tilannetta, Pikkarainen jatkoi Niemelän naureskellessa vieressä.

3:56 Jarno Pikkarainen ja Tommi Niemelä sanailivat keskenään Ässät-Ilves-ottelun lehdistötilaisuudessa.