Tommi Mäkinen ei ajakaan Mikkelin SM-rallissa.
Kuljettajan urallaan neljä maailmanmestaruutta voittaneen Tommi Mäkisen tarkoituksena oli ajaa Toyota Yaris WRC:llä nolla-autoa SM-rallikauden avauksessa Mikkelissä. Suunnitelmat ovat kuitenkin menneet uusiksi.
– Auto ei ollutkaan siinä kunnossa, että olisin voinut lähteä ajamaan. Jousitus piti lähettää Ranskaan huoltoon, enkä olisi ehtinyt testata autoa uudella jousituksella, Mäkinen sanoo tiedotteessa.
SM-kauden alkamisen kerrotaan päässeen yllättämään "rallieläkeläisen".
– Aikataulun suhteen oli omaa huolimattomuutta, että en ehtinyt hoitaa kaikkea kuntoon. Tämä on todella harmillinen homma.
Mikkelin SM-ralli kaasutellaan tulevana viikonloppuna. Nolla-autot tarkistavat rallissa erikoiskokeet ennen kuin kilpailijat lähtevät liikkeelle.
Tähtiloistoa Mikkelissä on tarjoamassa muun muassa Skodaa ohjastava viimevuotinen Suomen mestari, MM-ralleista aiemmilta vuosilta tuttu Esapekka Lappi.