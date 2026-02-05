Sami Pajarin MM-rallikausi sai surkean alun.

Toyota-kuljettaja Pajarin toiveissa oli sujuva avaus Monte Carlon MM-rallista tammikuun puolella. Mutta haastava kisa pisti Pajarin pahaan paikkaan.

Pajari keskeytti kertaalleen heti avauspäivänä, kun hän teloi autoaan suojakaiteeseen. Hän jatkoi kisaa, mutta lopullinen keskeytys tuli kolmantena ajopäivänä, jolloin Toyota lipsahti uudestaan ulos.

Nyt Pajarin on vain nopeasti unohdettava paha epäonnistumisensa. Tätä mieltä on Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala.

– Toivoin, että viime vuodesta olisi tullut oppia ja kehitystä tälle vuodelle. Mutta ralli ei lähtenyt hänellä missään vaiheessa kunnolla käyntiin. Se oli takkuista koko ajan. Ja sitten se päättyi vielä kokonaan ulosajoon, Latvala kertoi MTV Urheilulle.

Rallin MM-sarjassa eniten osakilpailuja ajanut Latvala on kohdannut omalla urallaan vastoinkäymisen ja toisenkin. Tallipomo tietää siis tarkalleen, miten Pajarin pitää nyt käsitellä tilanne.

– Ajoin itse täällä todella surkean kisan vuonna 2008. Muistan, kuinka paljon se hävetti, kun olin ajanut niin huonosti. Olin ajanut ensimmäisenä päivänä kiveen ja vielä myöhemmin rikoin jousituksen. Sitten nollasimme tilanteen ja voitimme Ruotsissa.

– Nyt Samilla on se tilanne, että Monten viikonlopusta ei pidä ottaa mitään mukaan. Nyt täytyy nollata kaikki ja laittaa kaikki asiat sivuun. Ei pidä miettiä yhtään, mitä Montessa tapahtui vaan pitää keskittyä sataprosenttisesti Ruotsiin, Latvala ohjeisti.

Rallin MM-kauden seuraava osakilpailu ajetaan jo ensi viikolla Ruotsissa.