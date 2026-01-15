Toimeentulotuen hakijan velvoitteita kiristetään helmikuun alusta alkaen.

Toimeentulotuen hakijalle tulee aiempaa vahvempi velvoite hakea toimeentulotuen sijaan ensisijaisia etuuksia, kuten työttömyysturvaetuuksia ja opintotukea.

Jos tukea ei hae kehotuksesta huolimatta kuukauden sisään, toimeentulotuen perusosa puolitetaan.

Työkykyisen toimeentulotuen hakijan tulee hakea kokoaikatyötä perusosan puolittamisen uhalla. Kokoaikatyötä pitää hakea myös silloin, jos toimeentulotuenhakija tekee osa-aikatyötä alle 30 tuntia viikossa.

Velvoite koskee myös tilanteita, joissa yritystoiminta ei ole kannattavaa tai opintoihin ei ole mahdollista saada opintotukea.

Yksin asuvan perusosa on vajaat 600 euroa. Perusosan lisäksi toimeentulotukea voi saada esimerkiksi vuokraan.

Sanktiot ulottuvat toimeentulotukeen

Jos toimeentulotuen saajan työttömyysturvaetuuden maksu on keskeytetty sanktioiden vuoksi, myös toimeentulotuen perusosaa alennetaan enintään kuudeksi kuukaudeksi. Ensimmäisenä kuukautena perusosaa voidaan leikata 20 prosenttia ja sen jälkeen 40 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tukien leikkaamisessa tehdään yksilö- ja perhekohtaista kohtuusharkintaa.

Toimeentulotuesta poistetaan 150 euron kuukausittainen ansiotulovähennys kaikilta yli 18-vuotiailta. Nykyisellään kuussa on voinut tienata 150 euroa ilman, että se vaikuttaa toimeentulotuen perusosaan.

Perusosa pienenee maaliskuussa

Maaliskuun alusta alkaen toimeentulotuen perusosaa leikataan kaikilta täysi-ikäisiltä. 18 vuotta täyttäneiden yksin asuvien sekä vanhempansa luona asuvien perusosaa leikataan kolme prosenttia ja muiden 18 vuotta täyttäneiden perusosaa kaksi prosenttia.

Esimerkiksi yksin asuvalla 18 vuotta täyttäneellä perusosa pienenee 17,90 euroa kuukaudessa.