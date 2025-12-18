Suomi jakaa yli 30 miljoonan euron edestä EU:n ruokalahjakortteja vähävaraisille.

Suomi jakaa joulukuussa ja ensi vuoden aikana ennätysmäärän EU:n ruokalahjakortteja vähävaraisille ja työttömille. Kaikkinensa Suomi saa yli 30 miljoonan euron arvosta maksukortteja.

Myös osa hyvinvointialueista on hakenut ja saanut ruokakortteja ja jakaa niitä yhdessä järjestöjen kanssa.

Kyseessä on neljänkymmenen euron arvoinen kortti, jonka voi jakaa kerran kuukaudessa yksittäiselle ihmiselle. Perheelliselle menee kaksi.

– Näille on todella iso kysyntä, sanoo Hyvän mielen torin perustaja ja puheenjohtaja Irja Manninen.

Valtakunnallisten toimijoiden lisäksi myös kolme hyvinvointialuetta on hakenut ja saanut jaettavaksi 40 euron maksukortteja.

Ei vähennetä toimeentulotuesta

Kortit ovat erityisen käyttökelpoisia vähävaraisille, sillä niiden arvoa ei esimerkiksi vähennetä toimeentulotuesta.