Martin Psohlavec piti torjunnoillaan Tshekin pinnalla puolivälierässä Pikkuleijonia vastaan.

35 torjuntaa, vain yksi päästetty maali. Martin Psohlavec oli jääkiekon alle 18-vuotiaiden MM-puolivälierän ehdoton hahmo.

Hän venyi useisiin tärkeisiin torjuntoihin kriittisillä hetkillä, ja Tshekki juhli 2–1-voittoa Suomesta Bratislavassa.

17-vuotias maalivahti luonnehti pelin aaltoilleen.

– Suomi pelasi todella hyvin. Meillä oli parempi ensimmäinen erä, mutta toisessa vastustaja alkoi hiukan hallita peliä. Selvisimme kuitenkin vaikeasta vaiheesta, ja tämä sitten kääntyi meille. Se oli seurausta siitä miten kovasti teimme töitä, Psohlavec kommentoi Hokej.cz-sivuston mukaan.

Nöyrä veräjänvartija kiitteli joukkuekavereitaan "monista tärkeistä blokeista".

Lopun täpärillä hetkillä sydän jätti Psohlavecin sanojen mukaan kuitenkin paikoin lyönnin väliin.

– Kun emme saaneet kiekkoa useaan otteeseen siniviivan yli, Suomi paineisti ja teimme muutaman virheen. Onneksi täydensimme toisiamme täydellisesti ja selvisimme aina jotenkin.

Martin Psohlavec oli myös Oskari Suvannon laukauksen tiellä.International Ice Hockey Federation

Pikkuleijonien ainokaisen runttasi toisessa erässä ylivoimalla . Kiistanalaista maalitilannetta tarkasteltiin videoilta.