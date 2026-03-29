Taiteilija Katariina Souri kertoo Facebookissa eronneensa perustamastaan Suomen Graniittipuolue ry:stä.

– Surullisena joudun ilmoittamaan, että olen tänään 29.3. eronnut Suomen Graniittipuolue ry:n jäsenyydestä, yhdistyksen hallituksesta ja hallituksen puheenjohtajan tehtävästä, Souri paljastaa Facebookissa tekemässään päivityksessä.

Sourin mukaan keskeinen syy hänen eroamiselleen on "ydinryhmän sisällä syntynyt vakava luottamuspula".

Souri kertoo, että pian sen jälkeen, kun vaadittavat kannattajailmoitukset puolueeksi rekisteröitymistä varten saatiin kerättyä, tuli ydinryhmästä häntä itseään vastaan kohdistunut ”hyökkäys”, minkä seurauksena nelihenkinen hallitus jakautui kahtia.

– Toimintaympäristö muuttui monin tavoin niin hankalaksi ja ahdistavaksi, että katsoin lopulta tarpeelliseksi asettaa oman hyvinvointini kaiken muun edelle, Souri kirjoittaa.

Souri kertoo kokeneensa, ettei ole mieltä yrittää ajaa poliittista sanomaa yhteisöllisyyden merkityksestä, jos puolueen ydinryhmässä vallitsee luottamuspula.

Souri kertoo olevansa tilanteesta pettynyt, eikä hän tiedä, miten Graniittipuolueen nyt käy.

– Puolueen kivijalka ei sittenkään ollut graniittinen, hän kirjoittaa.

