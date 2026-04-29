Lontoossa on tapahtunut puukkohyökkäys juutalaisalueella.
Lontoossa kahta ihmistä on puukotettu juutalaisalueella pääkaupungin pohjoisosassa, kertovat paikalliset juutalaisjärjestöt.
Naapurustovahtijärjestön mukaan alueella juoksi veitsen kanssa mies, joka yritti puukottaa juutalaisia.
Britannian poliisi kertoo, että 45-vuotias mies on pidätetty epäiltynä murhan yrityksestä.
Epäilty yritti puukottaa myös poliiseja tuloksetta.
Kahden haavoittuneen henkilön tila on vakaa.
Poliisi tutkii miehen kansallisuutta ja taustaa. Motiivi on edelleen auki.
Tutkintaa johtavat terrorisminvastaisen yksikön virkamiehet.
Starmer: Hyvin huolestuttavaa
Puukotukset seurasivat juutalaisalueilla tapahtuneita tuhopolttohyökkäyksiä.
Britannian pääministeri Keir Starmer kertoi parlamentissa pitävänsä uutisia puukotuksista hyvin huolestuttavina. Starmer sanoi poliisin tutkivan tapahtunutta.