Kansanedustaja Timo Vornanen ei saanut valituslupaa hovioikeudesta.

Helsingin hovioikeus ei myöntänyt kansanedustaja Timo Vornaselle (tv.) valituslupaa liittyen Helsingin keskustassa huhtikuussa 2024 tapahtuneeseen ampumiseen.



Hovioikeuden tänään antama ratkaisu tarkoittaa, että käräjäoikeuden tuomio jää voimaan. Helsingin käräjäoikeus oli viime joulukuussa tuominnut Vornasen kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen.



Kyse oli tapahtumista helsinkiläisbaari Ihkussa ja sen edustalla. Käräjäoikeuden mukaan Vornanen syyllistyi muun muassa pahoinpitelyyn ja kahteen laittomaan uhkaukseen.