Unkarin tuleva pääministeri suunnittelee muutoksia.
Unkarissa Tisza-puolueen vaalivoittoon johdattanut, tuleva pääministeri Péter Magyar ilmoittaa X:ssä hallintonsa lakkauttavan Unkarissa toimivan niin kutsutun suvereniteetin suojeluviraston.
Virasto luotiin osana Unkarin lakiuudistusta, joka demokratiaa puolustavien järjestöjen mukaan rajoitti kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen toimintaa. Lakia on verrattu Venäjän vierasagenttilakiin.
Magyarin mukaan unkarilaisvirasto oli poliittisen pelottelun työkalu. Magyar tapaa tänään EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin Brysselissä.